Essen in Kamp-Lintfort : Junge Küche in der Alten Schmiede

Junge Küche in der Alten Schmiede

Essen in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Leon Mratschkowski und seine Köche bereiten rustikale Gerichte mit schnieker Spitzen-Gastronomie-Technik zu. Mit dieser Kombination locken sie Feinschmecker ins Haus „Alte Schmiede“ am Kamper Abteiplatz.

Leon Mratschkowski (29) ist ein Freund der mitteleuropäischen Küche, einer Küche, die Tradition bewahrt und offen ist für Neuerungen. Der junge Koch seinen Gästen zum Beispiel einen 36-Stundenbauch vom Livar-Klosterschwein zu, den er mit körniger Senfsauce sowie Gurkensalat und schaumigem Kartoffelpüree serviert. „Das Livar-Klosterschwein wächst langsam draußen auf“, erzählt der gelernte Koch. „Die Tiere werden älter, das Fleisch ist fester. Es ist 36 Stunden bei 65 Grad in der Röhre. Dadurch ist es sehr zart. Es ist es ein rustikales Gericht mit schnieker Spitzen-Gastronomie-Technik.“

Schon als Grundschüler liebte er es, zu kochen und zu kombinieren. „Meine Eltern hatten einen Landhandel an der Moerser Straße nahe dem Parkhotel“, erzählt der Kamp-Lintforter. „Aus dem frischen Gemüse habe ich zum Beispiel Eintöpfe zubereitet, wie Wirsingeintopf. Ich habe Dinge selbst ausprobiert und mir viel abgeguckt. Ich koche gerne das, was ich nicht kann. So lerne ich.“ Das machte er auch, als er nach der Schule mit 19 Jahren eine Lehre als Koch bei Wellings Parkhotel begann. „Ich war der erste Auszubildende der neuen Eigentümerfamilie Welling“, blickt er zurück. „Ich habe im Parkhotel gekocht, als es im März 2012 den zehnten Geburtstag gefeiert hat.“