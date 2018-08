Jugendliche zündeln in Kamp-Lintfort am Maisfeld: Wehr löscht

Kamp-Lintfort : Jugendliche zündeln am Maisfeld: Wehr löscht

Kamp-Lintfort Ein 42-jähriger Rheinberger fuhr am Sonntag gegen 16.20 Uhr die Rheinstraße entlang, als er zwei Jugendliche beobachtete, die in der Nähe des dortigen Maisfeldes mit einem Feuerzeug zündelten. Dadurch geriet eine Grünfläche in Brand.

Die Jugendlichen versuchten das Feuer mithilfe ihrer Rucksäcke zu löschen. Anschließend flüchteten sie mit ihren Fahrrädern in Richtung Moerser Straße. Polizeibeamte stellten zwei 1 mal 1 Meter große Brandstellen mit Glutnestern unmittelbar vor dem ausgedörrten Maisfeld am Rande des dortigen Radweges fest. Die Feuerwehr löschte den Brand. Beide Jungen hatten einen Rucksack und ein Fahrrad dabei, waren zwischen 14 und 16 Jahre alt, der eine war etwa 180 cm groß, der andere etwa 170 cm.

Hinweise unter Telefon 02842 9340.

(rei)