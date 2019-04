Außergewöhnlicher Sport in Kamp-Lintfort : Jugendliche trainieren Trendsport Parkours

KAMP-LINTFORT Wege finden, die sonst niemand geht, dabei mit Mut, Geschicklichkeit und sportlicher Fitness Hindernisse überwinden. So etwa könnte man die vor allem von jungen Leuten praktizierte Trendsportart „Parkours“ beschreiben.

Am Dienstag hatten interessierte Jugendliche ab 14 Jahren die Möglichkeit, im Rahmen eines von der Mobilen Jugendarbeit der Stadt verantalteten „Parkour-Days“ diese Sportart“ in der Glückaufhalle kennen zu lernen. Die Teilnahme war kostenlos und erforderte keine Anmeldung. So konnte der 21-jährige Kamp-Lintforter Parkours-Trainer Orhan Dilsiz rund 20 Teilnehmer, darunter auch einige ältere in der Halle begrüßen. Die war für diese Veranstaltung mit allerlei Sportgeräten in eine mehr oder weniger schwierige Hindernisbahn verwandelt worden, auf der zunächst die so genannten „Basics“, also leichte Sprünge, Rückwärtssaltos und andere Überschläge erlernt und geübt werden konnten. Als „Vater des Parkours“ gilt der im heutigen Vietnam geborene Raymond Belle. Um seine Überlebenschancen im Indochina-Krieg zu verbessern, entwickelte er eine Forbewegungsart, die es ihm und seinen Freunden erlaubte, möglichst schnell und effektiv vor dem Feind zu fliehen. Belles Sohn David machte aus dem Ganzen dann einen vor allem im städtischen Raum beliebten Jugendsport. In Kamp-Lintfort treffen sich Orhan Dilsiz und seine Freunde dazu meistens im Kamper Klostergarten, geben aber auch regelmäßig interessierten Anfängern kostenlose Trainingsstunden in der Glückaufhalle. Eine dieser Interessentinnen war die 15-jährige Marie O. Sie kannte die Sportart aus dem Internet und fühlte sich als aktive Fußballerin des Fichte-Sportvereins fit genug, um die akrobatischen Parkour-Übungen zu schaffen. Interessenten sind eingeladen, jeden Freitag von 20 bis 22 Uhr kostenlos in der Glückaufhalle am Schulzentrum, Moerser Straße 167 zu trainieren. Info: Mobilen Jugendarbeit der Stadt unter 02842 9118834 oder bei Trainer Orhan Dilsiz unter 0173 7373327.