Woche der Ausbildung in Kamp-Lintfort „Jugendliche sollen nicht verloren gehen“

Nur einen Anlaufpunkt zu haben, ist organisatorisch möglich, weil in der Jugendberufsberatung verschiedene Akteure zusammenarbeiten. Das sind die Agentur für Arbeit Wesel und das Jobcenter des Kreises Wesel, die Stadt Kamp-Lintfort und der SCI Moers als Träger freier Jugendhilfe. Vertreter aller vier Akteure „kollaborieren“ in einem Verwaltungsgebäude an der Südstraße 8, in das die Jugendberufsagentur im Frühjahr 2023 zog, nachdem sie vorher an der Freiherr-vom-Stein-Straße zu finden war. „Seit 2015 gibt es die Jugendberufsagentur in Kamp-Lintfort“, blickte Anja Kopp zurück, die als Berufsberaterin der Agentur für Arbeit in der Jugendberufsagentur arbeitet. „Es war die erste Jugendberufsagentur im Kreis Wesel und die erste in der Region. Später sind die Jugendberufsberatungen in Wesel, Moers und Dinslaken hinzugekommen, sowie in Geldern und Kevelaer. Die enge Zusammenarbeit hat sich bewährt.“