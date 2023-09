Zum Wohle der Kinder in Kamp-Lintfort „Jedes Kind hat ein Recht auf Unterhalt“

Serie | Kamp-Lintfort · Das Jugendamt in Kamp-Lintfort berät und unterstützt Eltern auch in Vaterschafts-, Unterhalts- und Sorgerechtsfragen. Die Zahl der sogenannten Beistandschaften steigt deutlich an. Patrick Heydrich und seine Kollegen betreuen aktuell 300 Fälle zum Wohle der Kinder. Wie Beistände handeln.

21.09.2023, 17:30 Uhr

Patrick Heydrich ist im Jugendamt der Stadt für die Beistandschaft in Unterhalts-, Vaterschafts- und Sorgerechtsfragen zuständig. Die Zahl der Fälle steigt. Foto: Norbert Prümen

Von Anja Katzke

„Jedes Kind hat ein Recht darauf zu wissen, wer sein Vater ist. Und es hat Anspruch auf Unterhalt“, betont Patrick Heydrich. Der Verwaltungsfachwirt ist im Jugendamt der Stadt Kamp-Lintfort als Beistand tätig. Denn nicht immer ist die Vaterschaft klar geregelt, wenn ein Kind geboren wird. Und nicht immer ist der Vater auch bereit, Unterhalt zu zahlen. Das Aktenregal in seinem Büro im Kamp-Lintforter Rathaus steht geradezu sinnbildlich dafür, dass Beistandschaften nottun. Rund 300 Fälle betreuen Patrick Heydrich und seine Kollegen aktuell, stehen den Betroffenen unterstützend zur Seite, beraten sie sowohl in Unterhalts-, Vaterschafts- als auch in Sorgerechtsfragen – und zwar kostenlos.