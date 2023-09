Kinder und Jugend in Kamp-Lintfort Wenn die Pubertät Familien in die Krise führt

Der ASD ist seit mehr als 20 Jahren im Jugendamt der Stadt angesiedelt und hilft Familien in Krisensituationen. Zu den klassischen Angeboten gehören die Hilfen zur Erziehung, die Beratung bei Trennung und Scheidung sowie die sozialpädagogische Familienhilfe. Das achte Sozialgesetzbuch ist die Arbeitsgrundlage für Schulz und ihre Kollegen. Mit der Corona-Pandemie hat sich auch die Arbeits- und Blickweise des Allgemeinen Sozialen Dienstes in Kamp-Lintfort verändert. Einmal im Monat treffen sich die Mitarbeiter des ASD mit allen flexiblen Hilfen und den freien Trägern. Gemeinsam nimmt man die gesamte Stadt in Blick. „Alle Beteiligten gucken zusammen auf die Fälle. Wir arbeiten in einem Ressourcen orientiertem Netzwerk zusammen und sind dadurch deutlich handlungsfähiger. Dieses Modell ist effektiver. Wir sind alle begeistert“, erläutert Schulz.