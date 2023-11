Kinder und Jugendliche in Kamp-Lintfort Gastfamilien für minderjährige Flüchtlinge dringend gesucht

Serie | Kamp-Lintfort · Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge steigt. Heimplätze in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe sind aber aufgrund der aktuellen Lage so gut wie ausgereizt. Warum das Jugendamt in Kamp-Lintfort jetzt dringend Gastfamilien sucht und wie es jungen Menschen, die alleine nach Deutschland gekommen sind, hilft.

17.11.2023 , 16:15 Uhr

Karin Mannheim und Anna Simmons betreuen als Sozialarbeiterinnen bei der Stadt Kamp-Lintfort zurzeit 19 junge Menschen, die als unbegleitete Minderjährige nach Deutschland gekommen sind. Foto: Norbert Prümen

Von Anja Katzke