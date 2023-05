Konzert in der Abteikirche Barocke Meister zum Klosterjubiläum

Im Jahr 1123 wurde das Kloster Kamp als erstes Zisterzienserkloster im damaligen deutschsprachigen Raum gegründet. 900 Jahre später feiert die Kirchengemeinde St. Josef gemeinsam mit der Stadt Kamp-Lintfort und dem Geistlichen und Kulturellen Zentrum Kloster Kamp das große Jubiläum mit einem breit gefächerten Programm, in dem auch ein angemessenes Festkonzert nicht fehlen durfte. Gestaltet wurde es vom Vokalensemble Dissonanz unter der Leitung von Uwe Sin, der den Chor 1991, damals als Organist in Eyll und Schüler des Städtischen Gymnasiums Kamp-Lintfort, gegründet hatte. Als Uwe Sin 1994 an die Abteikirche wechselte, verlegte auch das Vokalensemble Dissonanz seine musikalische Heimat dorthin und sang in Konzerten und Gottesdiensten überwiegend auf dem Kamper Berg. Längst ist aus dem Schülerchor ein regional bekanntes Vokalensemble geworden, das zu Auftritten an Stätten hervorragender Musikpflege eingeladen wird.