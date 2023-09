Ausbildungsbörse in Kamp-Lintfort Warum die Nachhaltigkeit bei der Berufswahl eine Rolle spielt

Von Anfang an setzte „connect me“ auf den Trend, Messestände weitläufig über die Hochschule zu verteilen, an der Ende September nur die Kennenlernwoche „Fresher’s Week“ läuft. An den Ständen sind Themen zu hören, die die nächsten Jahre prägen. War 2022 bei „connect me“ die Arbeitsatmosphären bei vielen Gesprächen Thema, die zwischen Schülern und Auszubildenden geführt wurden, holte diesmal die Nachhaltigkeit auf. „Junge Menschen wollen etwas bewegen“, analysierte Heike Marschmann, die in der Unternehmensgruppe Marschmann für das Personalwesen zuständig ist. „Sie wollen Teil der großen Transformation sein, des ökologischen und gesellschaftlichen Wandels. Ihnen ist Transparenz wichtig.“