Unternehmen in Kamp-Lintfort : IT-Unternehmen kehrt nach Kamp-Lintfort zurück

Bürgermeister Christoph Landscheidt besuchte mit Wirtschaftsförderer Dieter Tenhaeff das Unternehmen Milestone Consult. Geschüftsführer Olaf Broekmanns zeigte die neuen Räume. Foto: Jan Bergmann

Kamp-Lintfort Milestone Consult war in Kamp-Lintfort ansässig, zog jedoch wegen Platzmangel nach Moers. Nun ist es mit 65 Mitarbeitenden in einen großzügigen Neubau an der Carl-Friedrich-Gauß Straße zurückgekehrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Milestone Consult ist nach Kamp-Lintfort zurückgekehrt. Das Unternehmen zog Anfang des Jahres in einen hochmodernen Neubau. „Wir sind immer froh, wenn wir Technologiefirmen in Kamp-Lintfort begrüßen können. In diesem Falle ist es sogar eine Rückkehr“, sagte Bürgermeister Christoph Landscheidt bei einem Besuch.

Das Unternehmen war in Kamp-Lintfort ansässig, zog jedoch aus Platzmangel nach Moers. Nun ist es mit 65 Mitarbeitenden in einen großzügigen Neubau an der Carl-Friedrich-Gauß-Straße zurückgekehrt. Milestone Consult arbeitet im Bereich Business Intelligence und Softwareentwicklung für große Unternehmen, die individuelle IT-Lösungen brauchen, die es nicht einfach von der Stange zu kaufen gebe. Das Unternehmen ist vor allem auf die Auswertung von enorm großen Mengen von Daten, die in den jeweiligen Firmen anfallen, spezialisiert.

Zu den Kunden gehören auch DAX-Unternehmen. „Wir sind mit dem neuen Standort sehr zufrieden“, sagt Geschäftsführer Olaf Broekmanns. Das Grundstück, die Infrastruktur, die Autobahnanbindung und der Bahnanschluss seien wichtige Faktoren für die Umzugsentscheidung gewesen. Man habe für den Neubau vor allem mit regionalen Partnern, insbesondere aus Kamp-Lintfort zusammengearbeitet.

Besonders wichtig für die Standortentscheidung sei auch die Nähe zur Hochschule Rhein-Waal gewesen. Dort habe man bereits vier Mitarbeitende und weitere studentische Hilfskräfte gewinnen können. „Besonders stolz sind wir darauf, dass es keine Fluktuation bei den Mitarbeitern gibt“, erklärt Broekmanns. Normalerweise gebe es in der IT-Branche eine Fluktuation von bis zu 20 Prozent, weil Fachkräfte knapp seien. Um die Mitarbeitenden zu halten, habe man auch in die Ausstattung der Gebäude investiert.

Es gibt eine Küche mit Dachterrasse, ein Fitnessraum, eine Sportbar mit Kicker und ein Ruheraum, der auch als Gebetsraum genutzt werden kann. Die IT-Spezialisten arbeiten in Teams von Kamp-Lintfort über einen Glasfaseranschluss mit Partnern in der ganzen Welt. In 50 Prozent der Projekte werde englisch gesprochen, entsprechend international seien auch die Mitarbeitenden.