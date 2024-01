Schnelles Internet in Kamp-Lintfort So klappt es mit dem Glasfaseranschluss

Die Glasfasertechnik biete schon heute Bandbreiten bis in den Gigabit-Bereich und sei in ihrer Leistungsfähigkeit nach oben nahezu unbegrenzt. „Eine zukunftssichere Breitbandversorgung ist heute von zentraler Bedeutung und eine wesentliche Investition in die digitale Infrastruktur“, sagte Robert Stein, Kommunalmanager der Westconnect. „Seit beispielsweise Home-Office zur ,Normalität’ geworden ist und wir das Internet auch privat sehr viel intensiver nutzen, gehört eine stabile Internetverbindung im Alltag einfach dazu.“ Ein Glasfaser-Hausanschluss sorge in der Regel für eine Wertsteigerung der Immobilie und erhöhe die Attraktivität für Mieterinnen und Mieter, so der Westconnect-Kommunalmanager weiter.