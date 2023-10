Interessengemeinschaft aus Kamp-Lintfort „Modellbautreffen sind auch soziale Treffen“

Aus dem Film Gladiator kennt Uwe Bahr jede Szene. Auch die, in der der Gladiator, gespielt von Russell Crowe, im Amphitheater gegen Löwen kämpft. „2000, als Gladiator gedreht wurde, war Crowe der Schwarm aller Frauen“, erzählt der 68 Jahre alte Moerser. Und so baute er die Amphitheater-Szene als Standbild nach, allerdings in verkleinerter Form, um diese auch anderen zeigen zu können.