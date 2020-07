Wissenschaft in Kamp-Lintfort : Deutschlands erstes „Green FabLab“

Umweltbeobachtung aus der Luft: Auch darüber informiert das Green FabLab auf seinem Expo-Gelände. n Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kamp-Lintfort Am Donnerstag ist die Einrichtung der Hochschule Rhein-Waal im Zechenpark in Betrieb gegangen. In der digitalen Hightech-Werkstatt geht es im innovative „grüne“ Projekte zum Schutz von Umwelt und Klima. Stadt baut das Gebäude.

Von Anja Katzke

Deutschlands erstes Green FabLab steht in Kamp-Lintfort. Am Donnerstag hat die grüne Hightech-Werkstatt der Fakultät Kommunikation und Umwelt zum ersten Mal ihre Türen geöffnet. „Endlich geht es los“, sagte Dekan Andreas Schürholz bei der Begrüßung. „Das Corona-Virus hat uns ziemlich aus der zeitlichen Planung geworfen.“ Das „Fabrication Laboratory“ ist der Beitrag der Hochschule Rhein-Waal zur Landesgartenschau, der über das Garten-Event hinaus Bestand haben wird und ein Ableger des großen FabLabs auf dem Campus in Kamp-Lintfort ist.

Im Fokus stehen im Zechenpark aber die innovativen Themen und Projekte rund um Klima und Umweltschutz: digitale Fertigung mit nachwachsenden Rohstoffen zum Beispiel, aber auch die Produktion von nachwachsenden Rohstoffen und Agrobusiness, erneuerbare Energien sowie Stoffkreisläufe. Die übergeordneten Themen sind Klimawandel, Biodiversität, biologische Ressourcen, Umweltmessungen, städtisches Gärtnern, Landwirtschaft und grüne Architektur. „Man kann unsere Labore als Edelsteine der Fakultät ansehen, die die Studiengänge sinnvoll ergänzen und aufwerten. Und das Green FabLab wird wie ein grün leuchtender Smaragd glänzen“, betonte Dekan Andreas Schürholz stolz.

Info Führungen und Vorträge im Zechenpark Führungen Ab dem 25. Juli finden täglich Führungen im Green FabLab und über das Außengelände statt. Samstags und sonntags wird jeweils eine weitere Führung um 12 Uhr angeboten. Vorträge Ebenfalls samstags und sonntags referieren Professoren ab 11 Uhr über „grüne“ Themen. Es können maximal 20 Personen teilnehmen. Anmeldung über www.hochschule-rhein-waal.de.

Die grüne Manufaktur wird ihre Türen zunächst für Führungen, Vorträge und Diskussionen öffnen. Start ist am Samstag, 25. Juli. Um 11 Uhr spricht Ute Hansen, Professorin für Biologie und Umweltmonitoring, zum Thema „Der globale Kohlenstoffhaushalt und Klimawandel“. Am Sonntag, 26. Juli, behandelt Irmgard Buder, Professorin für erneuerbare Energien und Elektromobilität, die Frage „Wasserstoff: Energie der Zukunft oder Sackgasse?“