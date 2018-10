In Kamp-Lintfort feiert die Gemeinde St. Josef ein großes Erntedankfest.

KAMP-LINTFORT Mehrere hundert Gäste kamen auf den Hoogenhof.

Es hat sich zum größten Erntedankfest in Kamp-Lintfort entwickelt, nachdem die Saalhoffer Jungschützen St. Michael 2006 die Idee gehabt hatten, in der Halle des Reitvereins Seydlitz auf dem Hoogenhof in Saalhoff einen Erntedankgottesdienst zu feiern, dem sich eine Familienfeier anschließt. Damals lag die Fusion der katholischen Gemeinde kaum zwei Jahre zurück. „Es war immer ein Fest für die gesamte Gemeinde St. Josef“, blickte am Samstag Brudermeister Hans-Dieter Dormann zurück. „Am Anfang sind jedes Jahr neue Gruppen hinzugekommen, etwa alle Kamp-Lintforter Bruderschaften, die Frauengemeinschaften und die katholischen Kindergärten. Schon früh waren die Schützen von Altfeld-Saalhoff dabei, die Landfrauen und die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition.“ Weil die Kuchen und die Salate gestiftet sind und alle für Gotteslohn arbeiten, bleiben rund 2500 Euro pro Jahr übrig. Diesmal fließen sie an den Missionsausschuss von St. Paulus, in die Priesterausbildung in Indien und an das Kinderhospiz Olpe, das auch Kinder vom Niederrhein aufnimmt.