Fortbildung in Kamp-Lintfort : Bestanden: Zeugnisse für 29 Praxisanleiter

Fortbildung in Kamp-Lintfort

Die Weiterbildung der Pflegefachkräfte fand an der Katholischen Bildungsakademie Niederrhein statt.

(RP) 29 Pflegefachkräfte aus elf Krankenhäusern und ambulanten sowie stationären Pflegeinrichtungen am Niederrhein haben ihre Weiterbildung zum Praxisanleiter an der Katholischen Bildungsakademie Niederrhein erfolgreich abgeschlossen. Die Katholische Bildungsakademie ist eine Verbundschule für Pflegeberufe in Kamp-Lintfort, angeschlossen sind das St.-Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort, das St.-Josef-Krankenhaus Moers, das St.-Clemens-Hospital Geldern und das Sankt Josef-Hospital Xanten.