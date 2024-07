Kirche in Kamp-Lintfort In Hoerstgen steht die erste Fahrrad-Kapelle am Niederrhein

Die erste Fahrrad- und Wanderkapelle am Niederrhein liegt ein wenig versteckt an der Molkereistraße 18 in Hoerstgen. Wer in Richtung Ortsmitte unterwegs ist, entdeckt aber bald das ovale Schild mit grünem Rand, das seit Anfang Juli zum Rastmachen in den „Raum der Stille“ hinter dem Gemeindehaus der Freien evangelischen Gemeinde einlädt. 24/7 geöffnet, nicht nur für Wanderer und Radfahrer, sondern für alle, die im hektischen Alltag heute ein wenig Ruhe finden wollen.