Landwirtschaft in Kamp-Lintfort Innovationshof setzt in Hoerstgen auf Klimaschutz

Der Betrieb von Kevin Anhamm in Hoerstgen soll in Zukunft eine zentrale Rolle auch als Kommunikationsplattform für den Austausch mit verschiedenen Interessensgruppen einnehmen. Ein kleines Konferenzzentrum ist auf dem Hof an der Molkereistraße bereits aufgebaut und eingerichtet. Um als Innovationshof ausgewählt zu werden, stellte sich Familie Anhamm einem Bewerbungsverfahren und musste im Vorfeld diverse Kriterien erfüllen. Der Hoerstgener Milchviehbetrieb musste zum Beispiel nachweisen, was er in den Bereichen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Tierwohl bereits erreicht hat. Deshalb nimmt der Landwirt seit 2020 am jährlichen Arla-Klimacheck teil, um den CO 2 e-Fußabdruck seines Betriebes zu ermitteln. Auch beim so genannten Anreizmodell für Nachhaltigkeit liege der Betrieb aus Hoerstgen sehr weit vorne, teilt die Molkereigenossenschaft mit. Besondere Stärke sei unter anderem der Einsatz nachhaltiger Futtermittel. „In jedem Liter Milch steckt hier unser ganzes Engagement“, betont der Landwirt aus Hoerstgen und will nicht weniger als die Zukunft der Milchwirtschaft im Land mitgestalten. In einem seiner ersten Innovationsprojekte wird sich Kevin Anhamm mit weniger Emissionen bei der Güllelagerung befassen.