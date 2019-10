Schauspiel in Kamp-Lintfort : In der Stadthalle öffnet sich wieder der Theatervorhang

„Wir sind die Neuen“ – So heißt die Komödie, mit der die Spielzeit in der Stadthalle wieder startet. Foto: Barbara Braun/Barbara_Braun

Die Sanierungsarbeiten in der Stadthalle Kamp-Lintfort befinden sich auf der Zielgraden und werden pünktlich zur Saisoneröffnung abgeschlossen sein. Nach einem Jahr Abonnementpause ist es soweit: In frischem Glanz wird die Stadthalle am 5. November erstmalig wieder mit Leben gefüllt sein.

Den Auftakt macht die Generationenkomödie „Wir sind die Neuen“. Ab 20 Uhr ist das Theater am Kurfürstendamm aus Berlin in der Stadthalle zu Gast.