In der Kita St. Josef in Kamp-Lintfort treffen sich die Nationen

KAMP-LINTFORT Die Welt trifft sich in der katholischen Kita St. Josef. Kinder aus 21 Nationen besuchen diesen Kindergarten. Gemeinsam erleben sie Sprache als Tor zur Welt.

Susanne Schüren erzählt gerne die Geschichte von zwei Jungen, von denen einer nicht die deutsche Sprache beherrschte. „Sie waren sich sofort sympathisch“, erinnert sich die Leiterin des Kindergartens St. Josef an die erste Begegnung der beiden vor drei Jahren. „Der eine war ein deutsch-spanischer Junge, der beide Sprachen konnte. Der andere Junge konnte sich nur in seiner Muttersprache Türkisch verständigen. Beide konnten trotzdem miteinander kommunizieren. Durch den täglichen Kontakt erlernte der türkische Junge, auch durch die Unterstützung seines deutsch-spanischen Freundes, Wort für Wort die deutsche Sprache.“ Der Kindergarten St. Josef, der neben der Kirche St. Josef in der Innenstadt liegt, hat sich zum Treffpunkt der Welt entwickelt. Er wird von Kindern unterschiedlicher Kulturen und Religionen besucht, seitdem Familien mit Migrationshintergrund in die Stadt gezogen sowie Familien vor Krieg und Terror geflohen sind. So stammen die Eltern der 63 Kindergartenkinder aus 21 Nationen, neben Deutschland beispielweise aus Russland, Polen, Kroatien, Bosnien, der Türkei, Syrien, Iran, Irak, Tunesien, Nigeria oder Afghanistan. „Das Anderssein der anderen als Bereicherung des eigenen Seins zu begreifen, darin liegt die Zukunft der Menschheit“, hat sich das neunköpfige Kindergartenteam einen Wahlspruch von Rolf Niemann ausgesucht. Ein Schwerpunkt in der täglichen Arbeit ist es, die Sprache zu fördern. Der Kindergarten bietet allen Kindern die Förderung der sprachlichen Bildung an, die in den Alltag integriert ist. Um die deutsche Sprache zu erlernen, arbeitet er mit der GUK-Methode, wobei GUK für Gebärden unterstützende Kommunikation steht. „Diese Methode setzen wir im Alltag besonders für Kinder mit Migrationshintergrund ein, um Mithilfe einer Bildkarte, der passenden Gebärde sowie dem gesprochenen Wort den Einstieg in die deutsche Sprache zu erleichtern“, erläutert Schüren. Das Konzept ist teil-offen. Begegnungen sind möglich, etwa beim Projekt Kleine Forscher. Ferner bietet der Kindergarten gezielte Sprachförderung in Kleingruppen an. „Die Kinder erleben mit allen Sinnen die Sprache“, berichtet sie. „Zum Beispiel mit Singspielen, Bewegungsspielen, Mundgymnastik, Sprechspielen oder Bilderbüchern.“ Außerdem bietet der Kindergarten zusammen mit dem Haus der Familie spezielle Mutter-Kind-Kurse „Griffbereit“ an, gefördert durch den Lions-Club Kamp-Lintfort. Auch wenn der Kindergarten international ist und die Kinder unterschiedliche Religionen haben, ist er ein Lebensort des Glaubens, der seinen Jahreszyklus nach den christlichen Festen ausrichtet. Beim Mittagessen, das über einen Caterer aus Rheinberg angeliefert wird, hat er sich aber seinen muslimischen Besuchern angepasst. Neben diesen Traditionen setzt der Kindergarten auf Neuerungen. „Wir wollen unser Außengelände naturnaher gestalten, um den Kindern einen intensiveren Kontakt mit der Natur im Alltag zu ermöglichen.“ Demnächst soll ein Klettergerüst aus Robinienholz aufgestellt werden. Im nächsten Jahr will er aus alten Europaletten „Fliegende Gärten“ als Hochbeete errichten, auf denen Kräuter und Färberpflanzen wachsen. Zudem will Erzieherin Bianca Brouwers ihren Welpen Bubbles als Therapiehund ausbilden lassen, den sie schon jetzt in den Kindergarten mitbringt. „Ein Hund kann beruhigend wirken“, sagt sie.