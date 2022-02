Kampf gegen Corona in Kamp-Lintfort : Impfaktion im Rathaus: „Jeder Geimpfte ist einer mehr“

Kamp-Lintfort Mit seinem Praxisteam bot der Kamp-Lintforter Allgemeinmediziner Karl-Heinz Hartmann im Rathaus die zweite Impfaktion gegen das Coronavirus an. Für die knapp 70 Impflinge war es überwiegend die Dritt- oder Viertimpfung.

Zum zweiten Mal bot der Allgemeinmediziner Karl-Heinz Hartmann im Kamp-Lintforter Rathaus in Kooperation mit der Verwaltung einen Impftermin an. Mit seinem neunköpfigen Team hatte er den Sitzungszahl mit entsprechendem technischen Equipment bezogen. Stellwände sorgten für den entsprechenden Sichtschutz. Nach der Impfung wurde Kaffee angeboten.

Gegen Mittag hatten 35 Impfwillige das niederschwellige Impfangebot genutzt. „Enttäuscht sind wir schon, dass so wenige zum Impfen gekommen sind. Wir haben viel Aufwand betrieben“, sagte der Allgemeinmediziner. „Aber jeder Geimpfte ist einer mehr“, so seine Position. Verimpft wurden Biontech und Moderna . Seine vierte Impfung holte sich das Ehepaar Karin und Lutz Malonek ab. „Für uns eine Selbstverständlichkeit. Das Angebot im Rathaus ist super. Da passt alles“, sagte Lutz Malonek, der im Bekanntenkreis für das Impfen mit Erfolg wirbt.

Bis in den Nachmittag hinein verdoppelte sich knapp die Zahl der Geimpften. Überwiegend die dritte und vierte Impfung wurden verabreicht, Erst- und Zweitimpfungen gab es kaum. Ebenfalls wenig genutzt wurde am Samstag in der Nachbarkommune Rheinberg das Angebot im Haus der Generationen. „Diese Situation erleben wir verstärkt im Augenblick, weil die meisten bereits geimpft sind. Sie warten jetzt darauf, sich nach drei Monaten die vierte Impfung abzuholen. Aktuell gibt es mehr Angebote als Nachfragen“, hieß es in Rheinberg.