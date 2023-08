Leben in Kamp-Lintfort Ausstellung erzählt Immigration-Geschichten

„Es fühlt sich an, als würde ich überall hin verfolgt werden. Niemand ist sicher. Straßengangs und kriminelle Banden erpressen Geld, entführen und ermorden Familien.“ Diese Sätze trug Malva 2019 bei einem Poetry Slam vor. Sie erzählen vom Leben in Syrien. Nach ihrer Flucht kam sie nach Kamp-Lintfort, nutzte die Angebote des Vereins CEC-Connect, der anfangs „Integration.Flüchtlinge.Kamp-Lintfort“ hieß, und legte ihr Abitur mit 1,0 ab. Heute studiert sie Medizin. Ihre Reise, ihr Lebensweg, ist in der Ausstellung „Ankommen, Heimat finden, Wurzeln schlagen“ nachzuempfinden. Der Titel steht auch für ihre eigene Reise wie auch für die von zwei weitere Immigrierten. Auf ihren Reisen begleitet wurden sie vom gemeinnützigen Verein CEC-Connect, der das Material für diese Ausstellung zusammengetragen hatte. Bis zum 25. September ist sie in der Mediathek zu sehen.