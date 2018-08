Im Freibad Kamp-Lintfort kommen täglich 1000 Besucher

Kamp-Lintfort In der letzten Woche knackte das Bad seinen eigenen Rekord von über 30.000 Besuchern aus dem Jahr 2016.

Während die einen schwitzen, lassen es sich andere in den Freibädern gut gehen. Aktuell pilgern zahlreiche Sonnenanbeterin die Bäder, um sich bei Temperaturen von bis zu 38 Grad Erholung im kühlen Nass zu verschaffen. Das sorgt nicht nur bei den Badegästen für Hochstimmung, sondern auch bei den Betreibern, denn die Besucherzahlen sind so hoch wie schon lange nicht mehr. Auch das Panoramabad Pappelsee kann sich freuen. In der letzten Woche knackte das Bad seinen eigenen Rekord von über 30.000 Besuchern aus dem Jahr 2016. Das Jahr mit der höchsten Besucherzahl im Freibad seit der Eröffnung 2012. „Wir freuen uns, dass das Panoramabad so gut besucht wird und sind stolz einen neuen Rekord verzeichnen zu können. Wir hoffen natürlich noch auf viele weitere sonnige Tage, damit die Kinder auch in den letzten Ferienwochen das Freibad ausgiebig nutzen können“, so Christoph Müllmann, Betriebsleiter des Bades. Noch bis Anfang September geht die Freibadsaison. Rund vier Wochen den neuen Rekord weiter auszubauen.