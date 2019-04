Heimat in Kamp-Lintfort : Im Bauch des Förderturms

Die Fördermaschine steht in 56 Metern Höhe. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kamp-Lintfort Der Förderturm von Schacht I ist das Wahrzeichen Kamp-Lintforts. Das imposante Gebäude wird Aussichtsturm auf der Landesgartenschau.

Von Anja Katzke

360 Stufen aufwärts, 13 Etagen bis zur Belohnung: ein atemberaubender Rundumblick auf Kamp-Lintfort aus rund 70 Metern Höhe. 2020 werden die Besucher der Landesgartenschau vor dem Förderturm von Schacht I Schlange stehen, um diese Aussicht genießen zu können – im Osten die Altsiedlung, im Westen der Pappelsee und unten der Zechenpark.

Ab 2020 ein Aussichtsturm. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Viele Kamp-Lintforter verbinden mit dem Turm an der Friedrich-Heinrich-Allee Heimat. Bei einer Bürgerbefragung im Jahr 2017 sprachen sich 9888 für den Erhalt des erst 1956 errichteten Industriegebäudes aus. Sie hängen an dem weit sichtbaren Wahrzeichen. Doch Kamp-Lintforts imposante Landmarke erwacht gerade erst wieder aus ihrem Dornröschenschlaf. Der Förderturm wird in diesen Tagen aus der Bergaufsicht entlassen. Eigentümerin ist die Stadt. Erste Sanierungsarbeiten sind gestartet. Der Turm ist zwar außen schon für den Anstrich eingerüstet, drinnen ist der Strom aber noch abgeschaltet, die Aufzüge stehen still, und der Putz bröckelt von den Wänden. Wäre nicht just eine Putzkolonne im Treppenhaus unterwegs, man würde sich an einen dieser vergessenen Industrie-Orte versetzt fühlen. Der Weg nach oben ist stockduster.

Schalter, Leuchten und Knöpfe: So sieht es in einem der beiden Leitstände aus. Foto: Anja Katzke

Auf Erkundungstour mit Peter Wylenzek, der letzte Bergmann. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Taschenlampen werfen Schlaglichter auf die Bergbau-Vergangenheit, die noch immer auf jeder Ebene im Turm steckt. Die Leitwarte, in der die Aufbereitung der Kohle bis zur Stilllegung des Bergwerks West gesteuert wurde, wirkt im Halbdunkel so, als sei sie gerade erst verlassen worden. Mitten im Raum steht ein Schaltpult mit Kontrolllampen, Hebeln und Telefonen, an den Wänden hängen Steuerungstafeln. Auf einer der anderen Ebenen führt der Weg in einen Nebenraum. Er gibt den Blick auf das Skelett des Förderturms preis: Das Stahlgerüst, das von außen mit rot-weißen Platten ummantelt ist, ist kohlestaub-schwarz. Einige Etagen höher befindet sich die Elektrowerkstatt. „Hier haben sechs Elektriker im Schichtdienst gearbeitet“, erzählt Peter Wylenzek. Er war bis 2016 der letzte Bergmann auf der 2012 stillgelegten Zeche an der Friedrich-Heinrich-Allee. Heute ist er dort im Auftrag der Laga-GmbH unterwegs und führt Architekten, Denkmalschützer, Investoren und andere Besucher über das Gelände, das er bis in den allerletzten Winkel kennt. Und er weiß, wo es sich lohnt, Halt zu machen. Vieles ist noch da: die Transformatorenbühne, Gittertüren, altes Gerät, die Schalter und die Steuerungen, alles von einer dicken Staubschicht bedeckt. Auch auf der 12. Etage, auf der die Filteranlage in Betrieb war, um die Fördermotoren zu kühlen. „Die Filter wurden alle zwei Monate gewechselt“, weiß der Experte. All das werden die Besucher der Landesgartenschau im nächsten Jahr nicht sehen. „Diese Bereiche des Förderturms werden abgesperrt. Die Besucher fahren im Aufzug zur Aussichtsplattform hoch“, sagt Wylenzek. Auf 56 Metern Höhe erleben die Besucher trotzdem Bergbau-Geschichte pur.

13. Etage im Förderturm des ehemaligen Bergwerks West. Es wurde 2012 stillgelegt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Schwere Fördermotoren und Seilscheiben erinnern daran, wie die Kohle aus 800 Metern Tiefe nach oben befördert wurde. Zwei Fördermaschinisten bedienten in ihren technisch voll ausgestatteten Leitständen die imposanten Maschinen. Zeit, die Aussicht zu genießen, hatten sie wohl kaum. „Schacht II, also der kleinere Förderturm, war für die Seilfahrt, die Einfahrt zuständig“, informiert Peter Wylenzek und zeigt auf den Kran, der auf der 13. Etage von Schacht I von der Decke hängt. „Er konnte Lasten bis zu 35 Tonnen hieven.“ Maschinen und Leitstände sollen bis zur Landesgartenschau 2020 restauriert, kaputte Fenster und Rahmen erneuert und ein neuer Aufzug eingebaut werden, erzählt Peter Wylenzek auf der Erkundungstour. Der ist bereits ausgeschrieben. Die Plattform erhält ein neues Geländer. Es werden Netze gespannt. Die Laga-GmbH wird die Aussichtsplattform während der Landesgartenschau betreiben. Danach übernimmt dies die Fördergemeinschaft für Bergbautradition. Sie zieht nebenan in den Schirrhof ein.