IG Dachsbruch : Regenbogenpreis für den Kampf gegen Kiesabbau

Kamp-Lintfort Die IG Dachsbruch wurde von der LVR-Fraktion der Grünen mit 1000 Euro ausgezeichnet.

„Die IG hat viel getan, um die Auskiesungspläne und die damit verbundene Zerstörung einer naturbelassenen Landschaft zu verhindern“, sagte der LVR-Fraktionsvorsitzende Johannes Bortlisz-Dickhoff bei der Preisverleihung im Kloster Kamp. Der Grüne unterstützt die Gemeinschaft auf ganzer Linie: „Der Schutz von Bevölkerung, Natur und der typisch niederrheinischen Kultur muss gewährleistet sein. Es ist eine erhebliche Zumutung, was ich hier in der Region sehe.“ Aktuell sei ein 126 Fußballfelder großes Gebiet zur Auskiesung vorgesehen, was für Bortlisz-Dickhoff „völlig indiskutabel“ ist.

„Wir sind stolz auf diese Auszeichnung“, sagte Theo Rams von der IG Dachsbruch, „auch wenn der Ansatz nicht so freudig ist“. Marion Kempken berichtete in einer emotionalen Ansprache von dem Aufwand, die sie und ihre Mitstreiter in den vergangenen Monaten geleistet haben: „Wir haben so viel Arbeit reingesteckt. Es sind tausende Gespräche geführt worden.“ Die Resonanz sei dabei fast immer positiv gewesen: „Viele wussten vorher gar nicht, dass durch den Kiesabbau auch der lokale Handel betroffen ist, sie vielleicht keine Erdbeeren mehr von hier kaufen können. Dass kurze Wege und Naherholung wegfallen, dass Trinkwasser betroffen sein könnte.“ Unter energischem Beifall betonte sie in Bezug auf den Preis: „Hoffen wir, dass der Regenbogen bald über dem Wickrather Feld steht, nicht über irgendeinem Baggerloch.“ Johannes Tuschen, Grünen-Fraktionsvorsitzender in Kamp-Lintfort und Fraktionsmitglied im LVR, lobte den Kampf „für den Erhalt dieser einmaligen niederrheinischen Natur- und Kulturlandschaft“ und gab zu: „Ich bin etwas gerührt.“