Hundeschule aus Kamp-Lintfort mahnt : Vierbeiner brauchen Erziehung

Senad Alic von der Hundeschule Senco Dogs. Foto: Berina Terzic

Kamp-Lintfort Hundetrainer erhalten Hilferufe von unerfahrenen Haltern, die ihr Tier im Lockdown angschafft haben. Doch wegen Corona dürfen die meisten Anfrage bisher nicht bedient werden.

(RP) Die beiden Lockdowns haben für viele Einsamkeit und Langeweile mit sich gebracht. Tierische Gefährten sollten für mehr Freude in den eigenen vier Wänden sorgen. Die Verkäufe von Meerschweinchen, Kaninchen, Katzen und Hunden sind im vergangenen Jahr stark angestiegen. Was zunächst einmal schön klingt und tatsächlich ein schöner Zeitpunkt für einen neuen Gefährten sein kann, ist, besonders wenn es um Hunde geht, nicht ganz problemlos. Prinzipiell ist der Lockdown ein guter Zeitpunkt. Man ist viel zu Hause, kann sich ausgiebig um den Welpen kümmern. So steht einer gemeinsamen Zeit nichts mehr im Wege. Das gilt jedoch nur, wenn man weiß, was man tut. „Ich bekomme zurzeit viele Hilferufe von besorgten Neu-Hundehaltern, die mit ihren Tieren nicht mehr zurechtkommen. Doch ich darf die meisten Anfragen bislang nicht bedienen“, erklärt Senad Alic von der Hundeschule Senco-Dogs in Kamp-Lintfort.

Der erfahrene Hundetrainer, der unter anderem Rettungshundestaffeln betreut und bereits mit der Polizei zusammengearbeitet hat, sieht die Gefahr von Beißvorfällen in der nächsten Zeit deutlich steigen. Denn Hunde brauchen Erziehung. Aus dem niedlichen Welpen wird schnell ein Junghund, der beginnt, seine Grenzen auszutesten. Die Welpen, die im ersten Lockdown angeschafft wurden, hätten dieses Alter bereits erreicht und auch die jüngeren seien schon bald soweit. Gebe es in diesem Zeitfenster keine qualifizierten Ansprechpartner für überforderte Hundehalter, erklärt er, könne das schnell nach hinten losgehen. Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass ein Junghund Fahrradfahrern nachläuft, Tieren nachstellt oder nach Waden und Händen schnappt. Deshalb appelliert Alic eindringlich: „Lasst uns Hundetrainer arbeiten! Es ist wichtig.“

Auch Giesela Großmann von Tierheim Moers betrachtet die Entwicklung mit großer Sorge. „Wir sind immer vorsichtig bei der Vermittlung und klären im Vorfeld so viel, wie möglich, ab, damit die Hunde nicht wenige Monate später zurückgegeben werden, weil es doch nicht passt. Daher fragen wir aktuell vermehrt nach, wenn wir hören, dass die Eltern im Homeoffice sind. Einerseits ist das sehr gut, doch auf der anderen Seite lernen die Hunde so auch nicht, allein zu bleiben. Und irgendwann gehen die Kinder ja wieder zur Schule, die Eltern arbeiten. Aktuell ist die Nachfrage höher als das Angebot. Teilweise weichen Familien, die eigentlich einen Labrador wollten, auf einen Malinois aus.“ Das könne fatal enden, denn vom Charakter her seien die gutmütigen Labradore überhaupt nicht mit hochsensiblen und anspruchsvollen Malinois vergleichbar. „Wir führen jetzt schon eine Liste mit Anrufern, die Hunde mit Aggressionspotential bei uns abgeben wollen.“ Sie erklärt, dass die Anrufer teilweise aus allen Wolken fallen würden, wenn sie hören, dass Tierheime nicht verpflichtet seien , Hunde aufzunehmen. „Wir sind voll und müssen unseren Hunden auch gerecht werden. Wir stapeln keine Hunde“, so Großmann, die appelliert, den Verkauf von Tieren auf Ebay-Kleinanzeigen zu verbieten und auch Vermittlungsvereine mehr zu überprüfen. Sie ist aktuell sehr besorgt ob der vielen Anrufe, die sie erreichen. „Das ist gerade erst die Spitze, da schwappt noch eine Riesenwelle auf uns zu.“

Mittlerweile gibt es einen kleinen Lichtblick: Einzelstunden sind den Hundetrainern inzwischen wieder erlaubt.

