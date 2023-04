Spende in Kamp-Lintfort Sparkasse stiftet neues Spielgerät für den Hühnerspielplatz

Kinder dürfen sich ab sofort über eine neue Kletteranlage auf dem Spielplatz an der Ferdinantenstraße freuen. Neben Kletternetzen, Hangelseilen und einer Sprossenwand können sich Mädchen und Jungen nun auch an Free-Climbing-Wänden ausprobieren. „Wir sind sehr dankbar, dass durch die großzügige Spende der Sparkasse Duisburg eine so vielseitige Kletteranlage errichtet werden konnte und den Kindern somit neue Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten geschaffen werden“, sagt Bürgermeister Christoph Landscheidt.