Vortrag in Kamp-Lintfort Wenn der Rücken schmerzt

Die Klinik für Konservative Orthopädie am St.-Bernhard-Hospitals lädt alle Interessierten zum Informationsabend „Ich habe Rücken – Erkrankungen der Wirbelsäule“, am Mittwoch, 24. Januar, ein. „Etwa 80 Prozent der Deutschen hat mindestens einmal im Leben Rückenschmerzen, rund 14 Prozent aller Krankschreibungstage beruhen auf Rückenleiden“, weiß Dottore Nikolaos Kampas, Chefarzt der Klinik für Konservative Orthopädie und Schmerzmedizin. Die Ursachen für Rückenschmerzen sind vielschichtig. Vor der Behandlung steht deshalb die genaue Diagnose. Die Fachärzte im St.-Bernhard-Hospital verfügten neben der gründlichen körperlichen Untersuchung und dem Anamnesegespräch über viele apparative Diagnoseverfahren. Dazu zählten unter anderem das Röntgen, MRT und CT, die Knochendichtemessung oder spezielle Laboruntersuchungen. Chefarzt Kampas wird in seinem Vortrag auf die Ursachen und Behandlungsstrategien detailliert eingehen und die Fragen der Teilnehmenden beantworten. Der Informationsabend am Mittwoch, 24. Januar, beginnt um 17 Uhr in der Aula des St. Bernhard-Hospitals.