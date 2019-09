Ausbildung am St.Bernhard in Kamp-Lintfort : Hospital gewährt Studenten Einblicke

Kamp-Lintfort Das St.-Bernhard-Krankenhaus in Kamp-Lintfort bietet Hochschülern die Möglichkeit, das Berufsleben im Krankenhaus kennenzulernen – ob in einem Praxissemester oder im Rahmen eines berufsbegleitenden Studiums.

Das Thema ihres Praxisberichts steht fest: „Ich werde über die Organisation des Tages der Gesundheitsberufe schreiben“, sagt Yvonne Riemenschneider. Diesen Infotag hat die Studentin der Hochschule Rhein-Waal federführend mit organisieren dürfen. Die 22-Jährige, die an der Fakultät „Life Sciences“ Biowissenschaften und Gesundheit in Kleve studiert, hat in den vergangenen sechs Monaten das Praxissemester am Gesundheitszentrum des St.-Bernhard-Hospitals absolviert und tiefe Einblicke in den Bereich der Gesundheitsprävention gewonnen. „Ich habe in allen Bereichen mitgearbeitet: in der Verwaltung, in der Buchhaltung, in der Kursus-Beratung sowie in der Öffentlichkeitsarbeit“, berichtet die Studentin. Etliche Kurse, die das Gesundheitszentrum anbietet, kennt sie nicht nur vom Papier, sondern hat sie selbst ausprobiert: „Das Gesundheitszentrum bietet 40 bis 50 an und zählt 4000 Teilnehmer im Jahr. Das ist eine stabile Zahl“, fasst die Studentin zusammen.