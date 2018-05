Kamp-Lintfort: "Holiday Fun": Ferienangebote für alle ab 12 Jahren

Kamp-Lintfort Jugendliche ab zwölf Jahren können sich wieder für viele tollen Aktionen und Freizeitfahrten in den Sommer- und Herbstferien anmelden. Neben Aktionen von der Mobilen Jugendarbeit, die das abwechslungsreiche Programm seit vielen Jahren organisiert, bietet die Mediathek Kamp-Lintfort, die Freie evangelische Gemeinde Hoerstgen und die Scuderia Blau-Weiß tolle Projekte an.

Angebote wie das Wasser-Skifahren und das Klettern im Hochseilgarten finden sich genauso im Programm wieder wie Kinobesuche, das Traumfänger basteln und die Herstellung leckerer Pralinen. Selbstverständlich gibt es auch wieder die beliebten Ausflugsfahrten in die umliegenden Freizeitparks. Außerdem können Jugendliche auch in diesem Jahr einen Tag an der holländischen Nordsee in Scheveningen verbringen.