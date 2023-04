Hofladen in Hoerstgen Martin van der Hout ist Rosenbauer aus Leidenschaft

Ein bisschen versteckt liegt der kleine Hofladen mit Gewächshäusern von Familie van der Hout in Hoerstgen schon. Aktuell liefern noch Berufskollegen Rosen und Tulpen an die Molkereistraße, die von den Floristinnen Karin Maas und Karin Poredda zu farbenfrohen Sträußen verarbeitet werden. Ganz so, wie der Kunde es haben will. Ebenfalls kann der Kunde kleine österliche Blumenpräsente kaufen. Zum Osterfest kommt besondere Dekoration zum Einsatz. Rund 200 Hühner verschiedener Rassen liefern das Material dazu. Aus ihren Eiern wird für das Osterfest Eierlikör gemacht, die ausgepusteten Eier verschönern die Ostersträuße. „Wir verarbeiten aktuell in den Sträußen Heidelbeerkraut wie auch Eukalyptus“, erzählt Rosengärtner Martin van der Hout. Da allerdings Eukalyptus sehr hochpreisig ist, baut er das Gewächs kurzerhand selber an.