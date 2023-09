Tag der offenen Tür auf Frohnenbruch Landwirtschaftsministerin besucht den Biolandhof Frohnenbruch

„Wir haben 2009 auf fahrbare Hühnerställe umgestellt, 2012 auf fahrbare Hähnchenställe“, erzählte er. „2014 haben wir die Aufzucht von Brüderhähnchen gestartet.“ Die Landwirtschaftsministerin schaute sich auch die gläserne Metzgerei an, zu der sich Eva Bird von der Berliner Metzgerei „Kumpel & Keule“ hatte inspirieren lassen. Die 28 Jahre alte Fleischermeisterin erzählte von der Atmosphäre. „Die Mitarbeiter kommen mit einem Lächeln und gehen mit einem Lächeln“, sagt die Hoerstgenerin, die mit 16 Jahren Haus Frohnenbruch verließ, um eine Ausbildung bei einem Biolandhof in Willich zu beginnen. Ihre Mutter Bärbel eröffnete neben der Metzgerei im Juni 2023 einen neuen Hofladen, zu dem auch das Café am Weiher gehört. „Wurzel und Flügel“, nannte sie ihr Erziehungskonzept. „Alle brauchen ihre Bereiche, in denen sie sich entfalten können.“