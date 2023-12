Auszeichnung in Hoerstgen Heinrich Feuls erhält den Eisernen Meisterbrief

Heinrich Feuls erhielt den Eisernen Meisterbrief genau am 65. Jahrestag seiner Meisterprüfung, die er am 16. Dezember 1958 im niedersächsischen Lüneburg abgelegt hatte. Geboren 1933, hatte er im April 1948 eine Lehre als Hufschmied bei seinem Vater Peter Feuls begonnen, dessen Werkstatt an Dorfstraße in Hoerstgener knapp 100 Meter südlich der Dorfkirche lag. „Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg waren in der Landwirtschaft noch viele Pferde eingesetzt“, erzählte der Jubilar im Restaurant „An de Möss“, wo die Auszeichnung an der Grenze von Geldern und Issum gefeiert wurde. „Ich habe die Meisterprüfung aber nicht als Hufbeschlagmeister abgelegt, sondern als Landmaschinenmechaniker.“