Musik in Hoerstgen Gemeinde lädt zum Adventskonzert mit Danny Plett und Anja Lehmann

Anlässlich seines 30-jährigen Bühnenjubiläums ist Danny Plett zusammen mit seiner Band und Anja Lehmann auf einer Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Anja Lehmann aus der Schweiz, die in Lörrach geboren wurde, ist seit vielen Jahren als Sängerin und Vocal Coach im In- und Ausland unterwegs. Im Gepäck haben die beiden ihre Musik. Eins der Jubiläumskonzerte wird am 2. Dezember um 19.30 Uhr in der Freien evangelischen Gemeinde in Hoerstgen stattfinden. Die Gemeinde hat ihren Sitz an der Molkereistraße im Kamp-Lintforter Stadtteil.