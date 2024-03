Hochzeitsmesse in Kamp-Lintfort Alles rundum den schönsten Tag

So zum Beispiel auch von Kristina und Marius, einem jungen Paar aus Herten. Die beiden wollen zwar erst im nächsten Jahr heiraten, nutzten aber einen Besuch bei Kristinas Mutter in Kamp-Lintfort dazu, auf der Messe schon mal ein paar Ideen für die Gestaltung ihrer mit rund 200 Personen geplanten Hochzeitsfeier zu sammeln. Die Auswahl war groß. Neben „all-inclusive“-Ausstattungsangeboten gab es vor allem zahlreiche originelle Feieraktionen. So bot zum Beispiel eine Rheinberger Firma einen lebensgroßen Spiegel an, auf dem sich das Brautpaar seinen Gästen während der Feier in verschiedenen Video-Aufnahmen präsentieren kann. Ebenfalls ungewöhnlich war auch ein von den „Kreativfreunden Moers“ entwickeltes Gästebuch aus kleinen Metallplättchen, auf denen sich die Hochzeitsbesucher mit Hilfe eines Punzenstempels verewigen können. „Die Brautpaare heute lieben es eher modern und schlicht“, erklärte eine Düsseldorfer Hochzeitsplanerin den aktuellen Trend, was auch Kristin Wirtgen bestätigen konnte. Die studierte Sozialpädagogin aus Moers bietet nicht nur für Hochzeitsfeiern individuell abgestimmte, einfühlsame Reden an.