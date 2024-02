30 Aussteller in Kamp-Lintfort Messe im „Lufre“ informiert über Hochzeitstrends

Auf die Idee, selbst eine Hochzeitsmesse zu organisieren, kam das Paar 2023. „Wir wurden oft nach Kontakten gefragt, so dass wir beschlossen haben, einen Inspirationstag zu organisieren“, berichtet Sophie Bloch. Die Resonanz war so groß, dass es am Sonntag, 3. März, eine Neuauflage des „Lufre Yes Days“ geben soll. Sophie und David Bloch haben ein Veranstaltungspaket geschnürt und wiederum 30 unterschiedliche Dienstleister als Aussteller gewonnen, die sich in der Eventgastronomie Lufre einen Tag lang präsentieren. Gemeinsam wollen sie Hochzeitsinteressierten die Trends für 2024 und 2025 vorstellen.