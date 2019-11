Musik in Kamp-Lintfort : Hochzeit für den Musikzug Kamp-Lintfort

Das Orchester aus Kamp-Lintfort präsentiert sich am 8. Dezember auf dem Nikolausmarkt in der City.

In der Herbst- und Winterzeit ist der Musikzug Kamp-Lintfort als musikalischer Begleiter sehr gefragt. Los ging es bereits in der Martinszeit. Und zum Ausruhen bleibt den Musikern fast keine Zeit. Denn nun steht die Weihnachtszeit vor der Tür und somit auch zwei Weihnachtskonzerte. Am 1. Dezember ab 15.30 Uhr spielt der Musikzug im Friederike-Fliedner-Haus Weihnachtslieder und am 8. Dezember ab 15 Uhr wird er auf dem Nikolausmarkt Kamp-Lintfort zu hören sein. Die Hochzeit der Umzüge begann für den Musikzug mit dem Patronatsfest Eyll/Rayen. Nach dem Gottesdienst in der Eyller Kirche zog die Festgemeinde, begleitet durch die Musiker, mit Marschmusik entlang der Eyllerstraße in die Gaststätte „Zur Grenze“ ein. Nachdem das Martinslied verklungen war, lud der Musikzug Kamp-Lintfort seine Mitglieder zum Gänse-Essen in die Vereinsräume.