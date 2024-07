Hochschultag in Kamp-Lintfort Studium und Ausbildung praktisch erfahren

„Wir sind ein wachsendes Unternehmen“, berichtete Tanja Thäsler, die mit Jennifer Rabiega-Wilda beim KRZN Ansprechpartnerinnen für Ausbildung und Duales Studium sind. „Wir haben mehr als 500 Mitarbeiter und versorgen in Rathäusern und Kreisverwaltungen rund 18.000 Büroarbeitsplätze mit kommunaler Informationstechnik, in den Kreisen Kleve, Wesel und Mettmann sowie in den Städten Krefeld und Bottrop. Am liebsten bilden wir unsere Mitarbeiter selbst aus. Wir haben pro Jahrgang sieben bis acht Auszubildende, insgesamt rund 25. Da Auszubildende jedes Jahr schwerer zu finden sind, sind wir bei mehreren Ausbildungsmessen präsent.“