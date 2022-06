Infotag in Kamp-Lintfort : Schüler fragen, Hochschulen antworten

Kamp-Lintfort Und was kommt nach dem Abitur? Bei der Beantwortung dieser Frage hilft der Hochschultag, der nach zwei Jahren Pause erstmals wieder am Schulzentrum stattfand. Gesamtschüler und Gymnasiasten informierten sich.

Zwei Jahre lang hatten die Schülerinnen und Schüler der Jangsstufe Q 1 an der Unesco-Gesamtschule und dem benachbarten Georg-Forster-Gymnasium wegen der Corona-Pandemie auf ihren bis dahin alljährlich veranstalteten „Hochschultag“ verzichten müssen. Am Donnerstag fand er nun endlich wieder statt. Knapp 200 Jugendliche waren ab 10 Uhr gekommen, um sich an zehn in der Gymnastikhalle aufgestellten Beratungsständen und anhand verschiedener Vorträge über ihre demnächst anstehenden Weiterbildungsmöglichkeiten informieren zu lassen.

„Nutzen Sie die Chance! Stellen Sie hier vor Ort Fragen!“ hatte Unesco-Schulleiterin Sabine Kliemann die jungen Besucher in ihrer Eröffnungsansprache eindringlich aufgefordert, und wurde dabei von ihrem Gymnasiumskollegen Alexander Winzen unterstützt. „Damals, als ich Abitur gemacht habe, musste man, um etwas über sein geplantes Studium zu erfahren, die Hochschulen noch anschreiben, oder sogar dorthin fahren“, sagte Winzen. „Mit dieser Veranstaltung haben Sie dafür heute zahlreiche Ansprechpartner.“ Das stimmte. Neben der Agentur für Arbeit und der Industrie- und Handelskammer Niederrhein waren immerhin insgesamt sieben Universitäten und Hochschulen mit ihren Informationsständen vertreten, darunter natürlich auch die örtliche Hochschule Rhein-Waal und mit der Universität Fontys aus Venlo sogar eine niederländische Hochschule. All sie waren nicht nur mit meist mehreren kompetenten Beratern besetzt, sondern hatten außerdem eine Fülle informativen Prospektmaterials mitgebracht.

„Der Hochschultag an der Unesco-Schule findet heute zum zehnten Mal statt, ist also schon eine feste Einrichtung hier bei uns“, erklärte Lehrerin Almut Grobenstein. Sie und ihr Kollege Mark Glorius vom Gymnasium hatten den Hochschultag organisiert. „Ja genau“, sagte Glorius: „Das Ganze ist ursprünglich eine Veranstaltung der Unesco-Schule, wir beteiligen uns aber schon länger daran. Wie dort ist dieser Hochschultag auch bei uns inzwischen ein fester Baustein unseres gesamten Studien- und Berufsberatungsangebotes.“

Manche Schulabgänger sind, obwohl sie ihre Studienwahl bereits getroffen haben, bisweilen doch noch unsicher. Diese Lücke sollen neben den Gesprächen die an dem Hochschultag zusätzlich angebotenen Vorträge schließen. „Ich finde diesen Tag gut“, erklärte der 18-jährige Gesamtschüler Elias Biedermann am Donnerstag. Er wusste zwar schon, dass er Lehrer werden will, hatte dazu aber trotzdem noch einen gewissen Informationsbedarf. Die 17-jährige Lea Hähnel war sich bezüglich ihrer beruflichen Pläne dagegen noch nicht ganz so sicher. Sie wollte gerne zur Polizei gehen oder zum Zoll, konnte sich aber auch ein Psychologie-Studium vorstellen. „Durch die Informationen hier bekommt man die Möglichkeit, auch noch andere Richtungen kennenzulernen“ fand sie, womit der Hochschultag in ihrem Fall seine Aufgabe entsprechend erfüllte.