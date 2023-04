Hochschulprojekt in Kamp-Lintfort Konzept gegen den Fachkräftemangel

Der demografische Wandel führt auch in Nordrhein-Westfalen dazu, dass IT-Fachkräfte händeringend gesucht werden. Davon seien, so die Hochschule Rhein-Waal, auch global tätige Unternehmen wie Altana aus Wesel betroffen. Im Zuge einer einjährigen, interdisziplinären Forschungskooperation mit der Hochschule Rhein-Waal analysierten internationale Studierende mit Unterstützung der Kamp-Lintforter Professoren Thomas Heun und Christoph Zielke die Situation und formulierten in einem zweiten Schritt Lösungsvorschläge.