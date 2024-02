Kinder-Uni in Kamp-Lintfort Was Roboter alles können

Die Puppe Elisa sieht ein wenig aus, als käme sie aus der „Muppet Show“. Allerdings sind die Sinnesorgane anders angeordnet. Eine Kamera ist in der Haarspange versteckt und ersetzt die Augen. In der Nase befindet sich ein Mikrophon, um den Ohren zu entsprechen. Riechen kann Elisa nicht, dafür aber sprechen. Die Lautsprecher sind übrigens in den Füßen des Roboters untergebracht. Neben dem Robotermenschen Pepper und einem Roboterhund, der noch keinen Namen hat, ist Elisa eine der drei Stars an der Kinder-Uni an der Hochschule Rhein-Waal.