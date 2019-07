Bildung in Kamp-Lintfort : Hochschule Rhein-Waal verabschiedet ihre Bachelor-Absolventen

Auf den Feiern in Kleve und Kamp-Lintfort wurden zahlreiche Preise an die erfolgreichen Absolventen vergeben.

Mit einer feierlichen Verabschiedung würdigte die Hochschule Rhein-Waal ihre diesjährigen Bachelor- und Masterabsolventen. Insgesamt verabschiedete die Hochschule 684 ehemalige Studierende. Es wurden zahlreiche Preise und Ehrungen vergeben: Der Förderverein Hochschule Rhein-Waal vergab mit der Unternehmerschaft Niederrhein und der Altana Gruppe Preise für herausragende Leistungen. Der Absolvent Purvish-Sureshchandra Bhatt aus dem Masterstudiengang Mechanical Engineering der Fakultät Technologie und Bionik wurdemit einem Preis in der Höhe von 1.000 Euro geehrt. Die Bachelorabsolventen Jean Carlos Atenkeng Tendong und Cedric Jablonka (beide Psychologie – Arbeits- und Organisationspsychologie) und die Bachelorabsolventin Sarah-Maria Rostalski (Medien- und Kommunikationsinformatik) der Fakultät Kommunikation und Umwelt erhielten von der Altana Gruppe jeweils einen mit 500 Euro dotierten Preis. Die Unternehmerschaft honorierte die Leistungen des Absolventen Florian Kreppel aus dem Bachelorstudiengang Qualität, Umwelt, Sicherheit und Hygiene mit einem Preis in Höhe von 1000 Euro. Das Unternehmen Katjes Fassin war erneut mit ihrem 1.000 Euro dotierten Katjes-Preis dabei. Die Hochschule wählt mit dem Unternehmen den Preisträger aus. Die Auszeichnung erhielt Ann-Kathrin Koch aus dem Bachelorstudiengang International Business and Social Sciences. Ebenfalls wurde der mit 1000 Euro ausgestattete Zonta Student Award verliehen. Der Zonta Club Niederrhein zeichnet damit das außergewöhnliche soziale Engagement der Studenten Nele Schöfisch aus dem Bachelorstudiengang Psychologie (Arbeits- und Organisationspsychologie) der Fakultät Kommunikation und Umwelt aus. Der Förderverein Campus Camp-Lintfort vergab zwölf Auszeichnungen an die besten Absolventen jedes Studiengangs der Fakultät Kommunikation und Umwelt in Kamp-Lintfort. Jeweils 200 Euro gingen damit an die Bachelorabsolventten Thi Yen Thu Nguyen (Communication and Information Engineering), Simon Nick Möllers (E-Government), Davide Scola (Environment and Energy), Nora Warschewski (Information and Communication Design), Agnes Maria Kelm (International Business Administration), Sandra Elke Lopez Janssen (Medien- und Kommunikationsinformatik), Nathalie Birgit Schack (Mobility and Logistics) und Franziska Wolf (Psychologie (Arbeits- und Organisationspsychologie) sowie an die Masterabsolventin und -absolventen Jonathan Chung-Hua Yen (Digital Media), Marco Roman Pleines (Information Engineering and Computer Science), Julia Voß (International Management and Psychology) und Evan James Burton (Usability Engineering).