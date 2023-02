HSRW als Arbeitgeber Hochschule schreibt neue Stellen aus

„Die von uns ausgeschriebenen Stellen haben einen langen Zeitraum über fünf Jahre, das sind grundsätzlich attraktive Stellen“, sagt der HSRW-Präsident. Er sehe die Befristung von akademischen Stellen kritisch, aber so sei die Vergabe für Stellen für die wissenschaftliche Forschung vor allem für den typischen akademischen Mittelbau eben vorgesehen. „Das ist sicher ein Punkt, der stark diskutiert wird und den man kritisch bewerten muss“, sagt Locker-Grütjen. Doch die Ausschreibungen seiner Hochschule fielen eben noch in dieses System, das so sei. Ob das im Wissenschaftsbetrieb zukünftig so weitergehen könne, das müsse man kritisch hinterfragen, sagt Locker-Grütjen. Andererseits seien eben viele akademische Stellen mit einer Promotion oder mit einer Post-Doc-Stelle verbunden, auf der dann befristet mit Drittmitteln gearbeitet werden kann und ein späterer Wechsel der Hochschule auch von vornherein vorgesehen sei. „Wir versuchen unsere Angebote so attraktiv wie möglich zu machen. Aber wir versuchen natürlich auch, bestimmte Stellen zu entfristen und gute junge Wissenschaftler zu halten“, sagt Locker-Grütjen.