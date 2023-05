900 Jahre Kloster Kamp Professoren, Studenten und Politiker diskutieren über Europa

73 Jahre ist es her, dass der damalige französische Außenminister Robert Schumann am 9. Mai anregte, eine europäische Produktionsgemeinschaft für Kohle und Stahl zu gründen. Seither wird dieses Datum alljährlich als Geburtststunde unserer heutigen Europäischen Union gefeiert. In Kamp-Lintfort beging man den Europatag mit einer Podiumsdiskussion im großen Hörsaal der Hochschule Rhein-Waal. Unter dem Titel „Quo vadis Europa?“ diskutierten am Dienstag die ehemalige Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Barbara Hendricks, die beiden an der Hochschule tätigen Politikwissenschaftler Jakob Lempp und Torsten Niechoj sowie die Studentinnen für Internationales Business Katharina Moorehead und Antonia Paaßen vor rund 50 Besuchern über die Rolle der EU im globalen Politik- und Wirtschaftsgefüge.