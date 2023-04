900 Jahre Kloster Kamp Quo vadis Europa? Hochschule lädt zur Podiumsdiskussion

„Wir freuen uns, dass sich die Hochschule am Programm des Kloster-Jubiläums beteiligt“, sagte Christoph Landscheidt am Donnerstagmorgen. „Vor 900 Jahren wurde Kloster Kamp von Zisterziensermönchen aus dem heutigen Frankreich gegründet. Es war Ausgangspunkt für die Gründung vieler weiterer Klöster in Deutschland und seinen Nachbarländern. Diese Vernetzung kann als Beginn des europäischen Gedankens gesehen werden. So ist es uns wichtig, das Thema Europa im Jubiläumsjahr aufzunehmen.“