Semesterstart zu Corona-Zeiten : Wie viele Studenten kehren zurück?

Der Campus der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort. Auch hier fand erstmals ein digitales Semester statt. Spannende Frage ist nun, wieviele Studenten zurückkehren werden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kamp-Lintfort/Kleve Corona hat der Hochschule Rhein-Waal das erste digitale Semester beschert. Viele Studierende sind noch in ihren Heimatländern. Wie geht es jetzt weiter?

Ein Mangel an Studenten – den konnte die noch junge Hochschule Rhein-Waal (HSRW) noch nie beklagen. Doch die Corona-Pandemie hat „geschafft“, was bis jetzt undenkbar war: verwaiste Lehrsäle, ausbleibende Klausuren, die Mensa geschlossen. Ein Großteil der (wiederum den Großteil aller Eingeschriebenen bildenden) ausländischen Studierenden ist nach dem zurückliegenden Sommersemester in seine Heimatländer gereist. Und in Corona-Zeiten ist die große Frage, wie viele von ihnen zum am 2. November beginnenden Wintersemester wieder antreten werden. „Das werden wir wohl erst im Herbst wissen“, sagt Hochschul-Präsident Oliver Locker-Grütjen. Die Frist für die Rückmeldung wurde inzwischen um einen Monat nach hinten geschoben, Mahngebühren werden nicht erhoben.

Hinter Präsidium, Lehrenden und Studierenden liegt, Corona bedingt, das erste „digitale“ Semester; der Hochschul-Betrieb fand zum größten Teil online statt. Dass es überhaupt stattfinden konnte, war anfangs überhaupt nicht selbstverständlich. „Es gab Überlegungen, das Semester ausfallen zu lassen. Das hat allerdings zu großem Protest bei Lehrenden und Studierenden geführt“, sagt Locker-Grütjen. Also hat man die Herausforderung angenommen und ein Online-Semester realisiert – „ohne Vorwarnung, ohne Testphase, das war ein großer Kraftakt“, wie der Hochschul-Präsident betont.

Vorlesungen via Youtube – das wurde für die Profs und Studierenden schnell zum Hochschul-Alltag. Wer in sein Heimatland gereist war und sich live zuschalten sowie im Chat seine Fragen loswerden wollte, musste wegen der Zeitverschiebung mitunter früh aufstehen – oder spät ins Bett gehen. Weitaus gravierendere Folgen hat die Pandemie für viele Studierende in finanzieller Hinsicht: Jobs sind weggebrochen, auch manches Elternteil ist arbeitslos geworden und kann den Nachwuchs nicht mehr unterstützen. Jedoch: „Ich kenne niemanden, der sein Studium aufgegeben hat“, sagt Joshua Lehmann, der Vorsitzende des Allgemeinen Studierenden-Ausschusses (AStA). Geholfen hat da die Unterstützung des Fördervereins der Hochschule und der vielen einzelnen Spender, die einen Corona-Hilfsfonds auf den Weg gebracht haben. „Die Spenden werden inzwischen weniger, aber noch ist Geld da“, sagt Lehmann. Nicht alles hat reibungslos geklappt im „digitalen“ Semester. So mussten Praktika ausfallen und eine reguläre Benotung bei Prüfungen war kaum möglich: Durchfallen ausgeschlossen. Nicht jeder Student hat einen Laptop. „Lernen auf dem Smartphone ist schwierig“, sagt Petra Radtke, persönliche Assistentin des Hochschul-Präsidenten. Da gibt es noch keine echte Lösung. „Wir können nicht jedem Studierenden einen Laptop beschaffen“, sagt Locker-Grütjen.

Für viele Studierenden schmerzlicher war das Ausbleiben von Begegnungen. „Besonders für die unteren Semester ist das schwierig. Das Kennenlernen allein über soziale Medien ist kaum möglich“, sagt Corinna Titze, Professorin für Angewandte Psychologie. Oliver Locker-Grütjen ergänzt: „Es ist wirklich schwierig, Kontakt zu knüpfen. Vertrauen unter Abwesenheit aufzubauen, ist unmöglich.“ Die Schulabgänger treffe es besonders hart, betont Petra Radtke. „Erst sind die Abiturfeiern ausgefallen, jetzt gibt es keine Party zum Erstsemesterbeginn“, sagt sie.

Und doch muss all das irgendwie funktionieren im nächsten Wintersemester, denn auch das wird nicht so wie früher werden. Von einem „flexiblen Hybrid-Semester“, spricht Locker-Grütjen. Dabei sollen die Fakultäten Lehre variabel gestalten können mit vereinzelt nötigen Präsenz- und so genannten Blended-Learning-Angeboten (gemischtes Lernen) bis hin zu reinem Distance Learning (Lernen auf Distanz). Das ausgerufene Motto lautet: so viel online wie möglich, so wenig Präsenz wie nötig.