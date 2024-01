Studieren in Kamp-Lintfort Hochschule Rhein-Waal hilft bei der Studienorientierung

Pädagogische Arbeit wird im KLEX-Labor der Fakultät Gesellschaft und Ökonomie erlebbar gemacht. Ebenso, wie Tourismus nachhaltig gestaltet werden kann. Die Fakultät Kommunikation und Umwelt in Kamp-Lintfort lädt zu Führungen durch das FabLab oder die Labore für Psychologie und Medieninformatik ein. Studierende stellen ihre Projekte vor oder zeigen, wie spannend Radioastronomie ist. Die Veranstaltungen findet an den Standorten in Kleve, Kamp-Lintfort und digital statt. Für einige Beratungsformate ist eine vorherige Anmeldung nötig. Alle Informationen sind online zu finden unter: hsrw.info/wdso24