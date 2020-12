Bildung in Kamp-Lintfort : Bionik weltweit studieren

Kamp-Lintfort Die Hochschule Rhein-Waal setzt sich bei einem Ausschreibungsverfahren durch.

(RP) Lehren und Lernen via Internet ist im Moment Standard an vielen Hochschulen. Im Master-Studiengang Bionik an der Fakultät Technologie und Bionik soll das digitale Studieren nun auch über Pandemie-Zeiten hinaus möglich sein. Die Hochschule Rhein-Waal konnte sich im Ausschreibungsverfahren des DAAD durchsetzen und ist damit eine von drei geförderten Fachhochschulen.

Das zukünftige digitale Masterstudium der Bionik an der Hochschule Rhein-Waal soll vor allem internationalen Studierenden die Möglichkeit bieten, auch zukünftig von ihren Heimatländern aus einen qualitativ hochwertigen Studiengang zu absolvieren. Finanziert wird das Projekt vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD). Ab Januar 2021 fördert er an insgesamt 19 deutschen Universitäten einen digitalen internationalen Studiengang. Die Hochschule Rhein-Waal ist eine von nur drei geförderten Fachhochschulen und konnte sich neben renommierten Einrichtungen wie der Technischen Universität Berlin und der Universität Frankfurt im Ausschreibungsverfahren durchsetzen.

Zwei Jahre lang wird nun in den bereits bestehenden Masterstudiengang Bionik eine digitale Variante implementiert. Dabei sollen die Studierenden nicht nur mit Hilfe des Computers in den Bereichen Robotik und bionische Materialien lernen und forschen, sie haben auch die Möglichkeit, an virtuellen Exkursionen und Messen teilzunehmen und in Projektgruppen ihre Kommilitonen aus allen Teilen der Welt kennenzulernen. „Die Pandemie hat gezeigt, dass wir anpassungsfähig und auf vielen Ebenen gleichzeitig lernen und arbeiten können müssen, um in einer sich immer schneller verändernden Welt bestehen zu können. Die Absolventen sollen durch das digitale Studium lernen, technische und virtuelle Möglichkeiten in einem interdisziplinären Feld wie der Bionik voll auszuschöpfen“, sagt Projektleiter William Megill.