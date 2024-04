Ausstellung an der Hochschule in Kamp-Lintfort Über Väter am Niederrhein

Diese Frage hat in den letzten Monaten eine Gruppe von Studenten an der Hochschule Rhein-Waal insgesamt elf Vätern gestellt und dabei am Ende aus deren Antworten eine aus sechs doppelseitigen Foto-Text-Tafeln bestehende, interessante Ausstellung zusammengestellt, die jetzt in einem der Kamp-Lintforter Campus-Flure besichtigt werden kann. Am Mittwoch fand die Eröffnung des von der Gleichstellungsstelle der Hochschule initierten Ereignisses statt. Dazu trafen sich in einem der dortigen Vorlesungssäle neben den beteiligten Vätern und deren Familien auch zahlreiche Studenten und Studentinnen, mit und ohne Kinder, sowie einige Väter aus besonders familienfreundlichen, am Niederrhein beheimateten Betrieben.