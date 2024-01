Wissenschaft und Bildung in Kamp-Lintfort Tüfteln, bauen und selber machen im MakerLab

Studierende der Hochschule Rhein-Waal laden Jugendliche ab zwölf Jahren am Samstag, 13. Januar, im Rahmen des MakerLabs 2024 zu kostenfreien Workshops in das FabLab der Hochschule Rhein-Waal auf dem Campus Kamp-Lintfort ein. „Tüfteln, Bauen, selber machen“ – das ist das Motto des MakerLabs 2024 der Hochschule Rhein-Waal, bei dem Jugendliche in verschiedenen Workshops den Umgang mit neuen Technologien kennenlernen.