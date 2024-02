Campus Kamp-Lintfort hat einen neuen Vorstand Sie sind die Förderer des Hochschulnachwuchses

Der neue Vorstand plane darüber hinaus weitere Unternehmensveranstaltungen, die inhaltlich auf konkrete Fragestellungen der Wirtschaft zu Themen wie Nachhaltigkeit und Transformation angelegt seien. Ein weiteres Anliegen sei es, Unternehmen und Studierende näher zusammenzubringen. Hierfür sollen neue Veranstaltungsformate entwickelt werden, die den direkten Kontakt zwischen Unternehmen und Studierenden fördern. Ziel sei es, Praktika, Abschlussarbeiten und langfristige Karriereperspektiven für die Studierenden in der Region zu schaffen und so Fachkräfte an den Standort zu binden. „Unsere Hochschule und die regionalen Unternehmen können voneinander profitieren. Wir wollen den Austausch zwischen Studierenden und Unternehmen intensivieren, um praxisnahe Erfahrungen zu ermöglichen und gleichzeitig sicherzustellen, dass qualifizierte Fachkräfte in der Region bleiben“, betonte Frank Rattmann in seiner Rede.